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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Трамп рассказал о работе США над созданием гиперзвуковых ракет

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - США имеют на вооружении мощные и быстрые ракеты, а также ведут разработку гиперзвуковых ракет, заявил президент Дональд Трамп.

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"Вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо раньше. Наши ракеты большие, мощные, точные, смертельные и быстрые. Ведутся работы над множеством гиперзвуковых ракет", - сказал он в среду в Белом доме.

В то же время Трамп пояснил, что факт обладания этими вооружениями не означает желания США их применять.

"Мы не хотим их использовать, - отметил президент. - Американская мощь - военная и экономическая - лучший сдерживающий фактор".

США Дональд Трамп

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