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Путин предлагал Трампу купить российские гиперзвуковые ракеты

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что предлагал лидеру США Дональду Трампу приобрести у России ударные гиперзвуковые комплексы, однако тот ответил, что у Вашингтона они тоже появятся.

"Мы встречались с американскими партнерами в последний раз в Осаке, и тоже состоялся вопрос о том, каким способом возможно зачесть наше новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Он продолжил: "Ну, я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим. И таким образом сразу все уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности".

Президент РФ заявил при этом, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросу зачета гиперзвукового оружия в рамках переговоров по Договору о СНВ.

"Мы можем поговорить о том, как зачесть, имея в виду количество носителей и боеголовок (гиперзвуковых ракетных систем). Это специальный вопрос, во всяком случае, Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев не получили", - отметил Путин.

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