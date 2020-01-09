КСИР назвал удары по военным базам США только началом целой серии атак Ирана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ракетный удар Ирана по американским базам в Ираке являлся только первым этапом целой серии атак Тегерана в регионе, сообщает в четверг телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амирали Хаджизаде.

Хаджизаде подчеркнул, что ракетные удары по базам, где находился американский военный персонал, преследовали цель не уничтожение военнослужащих США, а нанесение ущерба "военной машине" Соединенных Штатов.

В то же время, по словам главы аэрокосмических сил КСИР, должным ответом Тегерана на убийство США командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани станет изгнание американских сил из региона.

Также Хаджизаде заверил, что у Тегерана на вооружении стоят сотни ракет, а во время ракетной атаки в ночь на минувшую среду иранские военные прибегли к "кибератакам, чтобы вывести из строя навигационные системы самолетов и беспилотников США".

Ранее бригадный генерал КСИР Абдолла Араги также обещал, что США за убийство Сулеймани ожидает еще большая месть. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал "пощечиной" иранские удары по американским базам. Вместе с тем Хаменеи отметил, что эта операция не эквивалентна действиям американцев, ликвидировавших Сулеймани.

Как сообщалось, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Министр обороны США Марк Эспер накануне сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники, утверждал шеф Пентагона.

Со своей стороны председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли сообщил, что потерь среди личного состава удалось избежать благодаря подготовленности к обороне и эффективности американской системы раннего предупреждения.