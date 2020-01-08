Хаменеи назвал "пощечиной" США удар Ирана по американским базам в Ираке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.

"Этой ночью мы дали им пощечину", - сказал он в ходе выступления в городе Кум. Его транслирует иранское телевидение.

При этом Хаменеи подчеркнул, что такие действия Ирана - менее серьезны, чем американская спецоперация, в ходе которой ранее в январе в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. "Это не было эквивалентно тому, что они (США - ИФ) сделали", - отметил иранский лидер.

Его выступление на время прервалось, когда собравшиеся начали скандировать: "смерть Америке" и "смерть Израилю".

Ранее иранское телевидение сообщило о гибели в результате обстрела 80 "американских террористов", не уточнив, откуда получило такую информацию. Американская сторона о каких бы то ни было потерях не сообщала.

В КСИР предупредили, что определили 100 мишеней для обстрелов в ближневосточном регионе на случай, если США решат принять ответные военные меры.

В иракской армии сообщили, передают западные СМИ, что не понесли потерь во время проведенного иранским Корпусом стражей Исламской революции обстрела.