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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Хаменеи назвал "пощечиной" США удар Ирана по американским базам в Ираке

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.

"Этой ночью мы дали им пощечину", - сказал он в ходе выступления в городе Кум. Его транслирует иранское телевидение.

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При этом Хаменеи подчеркнул, что такие действия Ирана - менее серьезны, чем американская спецоперация, в ходе которой ранее в январе в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани. "Это не было эквивалентно тому, что они (США - ИФ) сделали", - отметил иранский лидер.

Его выступление на время прервалось, когда собравшиеся начали скандировать: "смерть Америке" и "смерть Израилю".

Ранее иранское телевидение сообщило о гибели в результате обстрела 80 "американских террористов", не уточнив, откуда получило такую информацию. Американская сторона о каких бы то ни было потерях не сообщала.

В КСИР предупредили, что определили 100 мишеней для обстрелов в ближневосточном регионе на случай, если США решат принять ответные военные меры.

В иракской армии сообщили, передают западные СМИ, что не понесли потерь во время проведенного иранским Корпусом стражей Исламской революции обстрела.

Хроника Удар Ирана по военным базам США
Ирак Али Хаменеи США Ирак

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