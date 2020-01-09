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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Генерал КСИР пообещал США более жесткую месть со стороны Ирана

Генерал КСИР пообещал США более жесткую месть со стороны Ирана
Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - На фоне нанесенных Ираном ракетных ударов по американским базам в Ираке бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Абдолла Араги в четверг заявил, что США ожидает еще большая месть.

Иран "в ближайшем будущем еще более жестко отомстит врагу", цитирует агентство Tasnim Араги, который является заместителем командующего сухопутными войсками КСИР.

Как сообщалось, в ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Министр обороны США Марк Эспер накануне сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них 12 достигли целей: 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле. При этом инфраструктуре баз были нанесены лишь "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники, утверждал шеф Пентагона.

Со своей стороны председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли сообщил, что потерь среди личного состава удалось избежать благодаря подготовленности к обороне и эффективности американской системы раннего предупреждения.

Ракетные удары по базам США в Ираке стали ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Хроника 08 – 09 января 2020 годаУдар Ирана по военным базам США
КСИР Иран Абдолла Араги США

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