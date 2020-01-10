Лидер абхазской оппозиции призвал сторонников выйти на акцию в Сухуме

Митингующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания в пятницу утром обратился к жителям республики и призвал "всех неравнодушных" собраться днем у комплекса правительственных зданий и поддержать протестующих.

Обращение Бжании опубликовано в фейсбуке. "Прошу всех неравнодушных и имеющих такую возможность собраться у администрации президента и парламента. Здесь должны быть приняты важные решения и нам нужна ваша поддержка", - сказал лидер оппозиции, обращаясь к жителям республики.

Он отдельно обратился к сотрудникам правоохранительных органов. "Хочу обратиться к честным офицерам, солдатам, генералам. Сегодня решается судьба нашей родины. Прошу проявить уважение к нашим гражданам и политическую культуру. Никаких столкновений быть не должно. Нужно сделать все, чтобы из этой ситуации выйти с честью" - отметил оппозиционер.

"Надо поддержать протестующих - это ваши братья, сестры, встаньте рядом с ними", - призвал Бжания.

Тем временем министр внутренних дел республики Рауль Смыр заявил журналистам, что МВД предпринимает меры, чтобы не допустить стычек между протестующими и сторонниками президента республики на площади перед комплексом правительственных зданий в Сухуме.

В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, которые требуют новых выборов, так как действующий президент Рауль Хаджимба, по их мнению, не набрал большинства голосов на выборах в прошлом году. Акция началась у Абхазского драматического театра, затем активисты переместились к администрации президента республики и попытались взять здание штурмом. Вечером протестующие заблокировали здание администрации президента Абхазии.

Парламент Абхазии принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране. Сам Хаджимба отказался уходить в отставку и заявлял "Интерфаксу", что власти республики делают все, чтобы вернуть ситуацию в государстве в конституционное русло.