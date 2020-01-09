Хаджимба отказался уходить в отставку и проводить новые выборы президента Абхазии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался удовлетворить требования протестующих о своем уходе в отставку, сообщил депутат Народного Собрания Леонид Чамагуа на совещании в парламенте республики в четверг вечером.

"Мы обсуждали с президентом сложившуюся ситуацию и требование митингующих уйти в отставку и провести новые выборы. Он ответил, что не готов такое решение принять. Президент заявил, что нужно думать над тем, как разрядить ситуацию", - сказал Чамагуа.

Еще один депутат, участвовавший в переговорах с главой республики, Алхас Джинджолия сообщил, что обсуждалась возможность проведения переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Президент республики заявил, что готов к проведению таких переговоров.

Ранее Хаджимба заявил "Интерфаксу", что власти республики делают все, чтобы вернуть ситуацию в государстве в конституционное русло. "Я нахожусь у себя в резиденции, и мы предпринимаем все шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое, конституционное русло", - заявил президент Абхазии агентству вечером в четверг.

Кроме того, он распространил заявление, в котором призвал граждан республики не поддаваться на провокации и, в случае необходимости, обещал ввести режим чрезвычайного положения. По словам президента, силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим несения службы.

В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, которые утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов. Они требуют проведения новых выборов. Акция началась у Абхазского драматического театра. Затем активисты переместились к администрации президента республики и попытались взять здание штурмом.

Вечером в четверг протестующие заблокировали здание администрации президента Абхазии, более 300 участников акции находятся внутри и никого туда не пускают. По словам одного из организаторов митинга Ахры Авидзбы, участники акции считают, что парламент республики должен взять на себя руководство страной до проведения новых выборов главы республики.

Глава парламента Абхазии Валерий Кварчия попал в больницу после заседания Совета Безопасности республики, у него случился сердечный приступ.

Со своей стороны в администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой государственного переворота.