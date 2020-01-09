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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Парламент Абхазии на фоне протестов призвал президента уйти в отставку

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии принял постановление, в котором содержится призыв к президенту Раулю Хаджимбе добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране.

Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" это постановление проголосовали 19 депутатов, четверо проголосовали "против", один воздержался.

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В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, которые утверждают, что в прошлом году на выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов, и требуют прости новые выборы. Протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента и вечером заблокировали учреждение.

Ранее депутат Народного Собрания страны Леонид Чамагуа на совещании в парламенте республики сообщил, что Хаджимба отказался удовлетворить требования протестующих об уходе в отставку. "Он ответил, что не готов такое решение принять. Президент заявил, что нужно думать над тем, как разрядить ситуацию", - сказал Чамагуа.

Сам Хаджимба заявлял "Интерфаксу", что власти республики делают все, чтобы вернуть ситуацию в государстве в конституционное русло.

Кроме того, он распространил заявление, в котором призвал граждан не поддаваться на провокации и в случае необходимости обещал ввести режим чрезвычайного положения. По словам президента, силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим несения службы.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой госпереворота.

Хроника Протесты в Абхазии
Абхазия Рауль Хаджимба

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