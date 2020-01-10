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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает необходимым обсуждать все вопросы за столом переговоров и отвергает обращение парламента о добровольной отставке с поста главы республики, говорится в заявлении пресс-службы президента, распространенном накануне вечером.

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"Принятое парламентом обращение, несмотря на указанную цель - избежать дальнейшей дестабилизации, может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны", - говорится в заявлении.

Пресс-служба президента напоминает, что "представители оппозиции неоднократно заявляли о том, что будут дожидаться решения Верховного суда по итогам выборов и действовать строго в правовом поле". Там выразили мнение, что оппозиция решила перейти к радикальным методам, "понимая бесперспективность своих требований в суде".

Протесты в Абхазии

"Ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности президент Абхазии считает необходимым обсуждение всех вопросов за столом переговоров"- сказано в заявлении.

Ранее парламент Абхазии принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране. "За" проголосовали 19 депутатов, четверо - "против", один воздержался. Президент Абхазии отказался уходить в отставку, несмотря на призыв парламента.

Накануне в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции. По их мнению, на прошедших в 2019 году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов. Они требуют проведения новых выборов.

Акция началась у Абхазского драматического театра. Затем активисты переместились к администрации президента республики и попытались взять здание штурмом. Вечером протестующие заблокировали здание администрации президента Абхазии.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой госпереворота.

Абхазия Рауль Хаджибма

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