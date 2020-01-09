Президент Абхазии не исключил введение чрезвычайного положения из-за протестов

Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал граждан республики не поддаваться на провокации в связи с протестами и пообещал в случае необходимости ввести режим чрезвычайного положения.

"Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля", - отмечается в заявлении Хаджимба, опубликованном на сайте президента республики.

Это заявление Хаджимба сделал по итогам заседания Совета Безопасности республики.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование государства. "Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете Безопасности", - отмечается в заявлении.

9 января в Сухуме представители оппозиции устроили митинг. Они заявили, что на прошедших выборах главы республики действующий президент Хаджимба не набрал большинства голосов, и потребовали провести новые выборы. Днем протестующие выломали парадную дверь в здание администрации президента, и охрана учреждения применила против них силу. В администрации президента назвали происходящее попыткой государственного переворота.