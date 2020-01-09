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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Президент Абхазии отказался уходить в отставку, несмотря на призыв парламента

Парламент Абхазии на фоне протестов призывал Хаджимбу добровольно сложить полномочия

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Рауль Хаджимба остается на своем посту вопреки требованиям оппозиции о его отставке, об этом он заявил "Интерфаксу" в четверг.

"Я остаюсь на своём посту и выполняю данные мне Конституцией обязанности", - заявил президент Абхазии.

Протесты в Абхазии

Ранее парламент Абхазии принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране. Как передает корреспондент "Интерфакса", "за" проголосовали 19 депутатов, четверо - "против", один воздержался.

В четверг в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции. По их мнению, на прошедших в 2019 году выборах главы республики действующий президент не набрал большинства голосов. Они требуют проведения новых выборов.

Акция началась у Абхазского драматического театра. Затем активисты переместились к администрации президента республики и попытались взять здание штурмом. Вечером протестующие заблокировали здание администрации президента Абхазии.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой госпереворота.

Хроника Протесты в Абхазии
Абхазия Рауль Хаджибма

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