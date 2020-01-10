Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет на пути к "Боингу"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Разведывательный спутник США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя.

По его словам, американская разведка убеждена, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета, и затем по нему были запущены две ракеты класса "земля-воздух", которые сбили лайнер.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя США, ознакомленного с данными разведки, сообщил, что самолет был сбит двумя зенитными ракетами российского производства SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").

Он также сообщил, что американская разведка располагает данными, что иранский радар захватил потенциальную цель - украинский самолет. Вскоре после этого самолет рухнул.

Все данные были собраны аналитиками американской разведки утром после произошедшего, однако потребовался еще один день, чтобы все перепроверить, сообщил представитель, передает CNN.

При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 из столицы Ирана в Киев, разбился в районе международного аэропорта Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Власти ряда западных стран заявили, что по их данным, вероятно, самолет был сбит иранскими военными. При этом изначально сообщалось о возможном попадании в лайнер только одной ракеты класса "земля-воздух". В Тегеране отвергают такие обвинения.