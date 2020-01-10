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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

CNN сообщил, что самолет в Иране могли сбить двумя ракетами

CNN сообщил, что самолет в Иране могли сбить двумя ракетами
На месте крушения украинского самолета в Иране
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская разведка пришла к выводу, что украинский пассажирский самолет, разбившийся близ Тегерана 8 января, был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированных сотрудников администрации США.

Согласно собранной США информации, иранский радар захватил потенциальную мишень - украинский самолет. Вскоре после этого лайнер рухнул. Разведка США не стала сразу сообщать о полученных данных, так как решила сначала их проверить, отмечает CNN.

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При этом американская сторона исходит из того, что иранцы сбили самолет по ошибке.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, никто из них не выжил.

Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - Германии и Великобритании.

Власти ряда западных стран заявили, что по их данным, вероятно, самолет был сбит иранскими военными. При этом изначально сообщалось о возможном попадании только одной ракеты класса "земля-воздух". В Тегеране отвергают такие обвинения.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника 08 – 10 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Boeing-737 США

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