МАК готов помочь в расследовании катастрофы самолета МАУ в Иране

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов помочь в расследовании крушения Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, заявили в пресс-службе комитета. У организации для этого есть необходимый опыт, оборудование и эксперты.

Иранская сторона проинформировала комитет о случившемся, но помощи не просила, добавили в пресс-службе.



Самолет, вылетевший из Тегерана в Киев утром 8 января разбился вскоре после взлета. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Катастрофу расследуют иранские и украинские специалисты. Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США присоединиться к расследованию. Это позволит привлечь также Boeing.

9 января сначала американские СМИ, ссылаясь на источники, затем лидеры США, Канады и Великобритании допустили, что самолет мог быть сбит по ошибке. В Тегеране эту версию отвергают. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эта версия не исключается, но пока и не подтверждается, и запросил у правительств США, Канады и Британии информацию и доказательства.