NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Спутниковый снимок района крушения украинского "Боинга" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Гариб также опубликовал видеозапись в своем твиттере, которую он, по его словам, получил от источника. Он подчеркивает, что не может гарантировать подлинность кадров, но находится в контакте с источником и может запросить у него метаданные. The New York Times отмечает, что проверила видео.

The footage i've got from a source - the moment the missile hit the #Flight752. I can't verify the video yet! but please let me know if you find anything. I'm in contact with the person who send this video to see if I can get a version of video which has a meta data on it pic.twitter.com/HtesW5uecB — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 9, 2020

Газета указывает, что видео снято в населенном пункте Паранд (провинция Тегеран) неподалеку от тегеранского аэропорта. Именно там украинский "Боинг" перестал выходить на связь после взлета.

По данным издания, после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв, но лайнер не упал. Другие видео, подлинность которых The New York Times подтвердила, но не опубликовала, показывают, что некоторое время горящий самолет летел в сторону аэропорта, но затем взорвался в воздухе и упал.

Накануне вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо привел данные канадской разведки, по мнению которой украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон. До этого версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки выдвинул американский журнал Newsweek.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Ирана (82) и Канады (63), остальные были из Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.