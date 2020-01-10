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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Спутниковый снимок района крушения украинского "Боинга"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.

Гариб также опубликовал видеозапись в своем твиттере, которую он, по его словам, получил от источника. Он подчеркивает, что не может гарантировать подлинность кадров, но находится в контакте с источником и может запросить у него метаданные. The New York Times отмечает, что проверила видео.

Газета указывает, что видео снято в населенном пункте Паранд (провинция Тегеран) неподалеку от тегеранского аэропорта. Именно там украинский "Боинг" перестал выходить на связь после взлета.

По данным издания, после попадания ракеты в самолет произошел небольшой взрыв, но лайнер не упал. Другие видео, подлинность которых The New York Times подтвердила, но не опубликовала, показывают, что некоторое время горящий самолет летел в сторону аэропорта, но затем взорвался в воздухе и упал.

Накануне вечером премьер-министр Канады Джастин Трюдо привел данные канадской разведки, по мнению которой украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон. До этого версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки выдвинул американский журнал Newsweek.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Ирана (82) и Канады (63), остальные были из Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.

Хроника 08 – 10 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Украина Боинг Boeing

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