При расследовании крушения лайнера Bek Air используют данные по схожему ЧП по Франции

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в рамках расследования причин крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты проанализирует схожее авиапроисшествие с самолетом Fokker-100 во Франции, произошедшее из-за обледенения, сообщил генеральный директор организации Виктор Сороченко.

"Высокую сходность динамики полета (самолета Bek Air, потерпевшего крушение под Алма-Атой - ИФ) и развития особой ситуации мы отмечаем в авиационном происшествии, которое произошло, в частности, во Франции в 2007 году и в Югославии в 1997 году. Комиссией бюро расследования Франции определено, что причиной авиационного происшествия с самолетом Fokker-100 в 2007 году явилось его обледенение", - сказал Сороченко на пресс-конференции в пятницу в Нур-Султане.

По его словам, в настоящее время МАК запросил у властей Франции материалы по расследованию ЧП по Франции, чтобы детально их проанализировать. "После получения этой информации мы проведем синхронизацию двух полетов (лайнеров во Франции и в Казахстане - ИФ) и сделаем соответствующие выводы", - добавил глава МАК.

Сороченко также подчеркнул, что МАК активно участвует в расследовании данного авиационного происшествия. "Группа специалистов прибыла и буквально с первых дней работает непосредственно в составе комиссии. Кроме того, в МАК в Москве создана рабочая группа из ведущих специалистов, которые оказывают научно-техническое сопровождение данному расследованию", - отметил гендиректор организации.

Крушение лайнера Bek Air

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алма-Ата - Нур-Султан 27 декабря 2019 года после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

При крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Правительственная комиссия, расследующая крушение, считает обледенение воздушного судна основной версией авиакатастрофы, сообщил ранее в пятницу заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

В 2007 во Франции Fokker 100 прервал взлет, после чего лайнер выкатился за пределы ВПП и врезался в грузовик.