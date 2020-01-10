Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.

"Мне и моей семье власти Латвии предоставили политическое убежище, признав, что в России меня преследуют за профессиональную деятельность", - заявил "Интерфаксу" журналист в пятницу.

Шварев отметил, что, несмотря на политическое убежище, он намерен продолжить добиваться своего оправдания и прекращения уголовного преследования.

Дело Шварева

В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста "Росбалта". Шварев был объявлен в международный розыск.

Изначально полиция предъявила Швареву обвинение в клевете, соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч.5 ст. 128.1 УК РФ), затем было возбуждено дело о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст. 163 УК РФ). Дела объединены в единое производство. Первое обвинение предусматривает наказание в виде штрафа до 5 млн рублей или обязательных работ до 480 часов, второе - в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Как следует из обвинения, Шварев совместно с Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности бизнесмена Алишера Усманова к тяжким преступлениям.

Кроме того, с октября 2018 года Шварев совместно с Абдуллаевым и другими пока не установленными лицами разместил на различных сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и так далее. В ответ на требование пресс-службы бизнесмена удалить ложную информацию Шварев и Абдуллаев потребовали передать им 50 тысяч долларов или 3,3 млн рублей. В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять дискредитирующие предпринимателя сведения.

Адвокат Шварева Жеребенков считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста - заказным. Сам Шварев говорил "Интерфаксу", что категорически не признает вину и не верит в объективное расследование дела.