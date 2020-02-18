Интерпол отказался искать журналиста, обвиняемого в клевете на Усманова

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Интерпол отказал России в международном розыске журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.

"Интерпол отказался разыскивать Шварева, так как признал его дело политическим. Кроме того, комиссия Интерпола установила, что в деле нет криминального элемента, а связано оно только с частными вопросами", - сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста Владимир Жеребенков.

Он отметил, что в Интерполе сочли уголовное преследование его подзащитного незаконным и бездоказательным.

Изначально полиция предъявила Швареву обвинение по ч.5 ст. 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Позднее было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Если первое обвинение предусматривает наказание в виде либо штрафа до 5 млн рублей, либо обязательных работ до 480 часов, то второе предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Сейчас оба дела объединены в единое производство.

Как следует из обвинения, Шварев, совместно с Алишером Абдуллаевым, также объявленным в международный розыск, с июля по октябрь 2018 года разместил на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. Эти сведения, установили в полиции, не соответствуют действительности и являются заведомо ложными, порочат честь и достоинство, а также подрывают репутацию бизнесмена, причиняя ему моральный вред.

Кроме того, по данным следствия, с октября прошлого года Шварев совместно с Абдуллаевым и другими пока не установленными лицами разместил на разных сайтах дискредитирующую информацию о казахстанском бизнесмене, председателе совета директоров холдинга Fincraft Resources Кенесе Ракишеве, обвинив его в мошенничестве, связи с преступными группировками и т.д. В ответ на требование пресс-службы бизнесмена удалить ложную информацию Шварев и Абдуллаев потребовали $50 тысяч или 3,3 млн рублей. В случае отказа журналист угрожал продолжить распространять дискредитирующие предпринимателя сведения, утверждает следствие.

Адвокат Шварева Владимир Жеребенков считает обвинение надуманным, а уголовное преследование журналиста - заказным.

Сам Шварев заявил агентству, что "категорически не признает" вину и не верит в объективное расследование дела, поэтому намерен находиться заграницей. В январе этого года стало известно, что Власти Латвии предоставили журналисту и его семье политическое убежище. В России Шварев заочно арестован и объявлен в международный розыск.