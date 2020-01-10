Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории, сообщила пресс-служба президента республики.

Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко в пятницу.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в комментарии.

Кроме того, объектом налогообложения экологическим налогом признана транзитная транспортировка по территории Белоруссии нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами.

Как сообщалось ранее, российские НК не поставляют нефть в Белоруссию с 1 января 2020 года за исключением разовых поставок независимых поставщиков.