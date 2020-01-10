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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Предварительные итоги расследования авиакатастрофы в Иране появятся в субботу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Встречу представителей иранской и иностранных сторон, на которой будут оглашены предварительные данные расследования авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном, планируется провести в субботу, сообщает в пятницу иранское агентство Fars со ссылкой информированные источники.

Собеседник агентства отметил, что какие-либо предположения не носят официального характера до момента завершения субботней встречи и публикации официальной информации.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иран Тегеран МАУ

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