Эксперты пока не нашли признаков атаки или теракта на обломках "Боинга"

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пока нет достаточных оснований говорить о наличии на фрагментах потерпевшего катастрофу в Иране украинского самолета веществ, которые указывают на "ненатуральный" характер его крушения или теракт, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в пятницу.

Пристайко отметил, что задержка вылета "Боинга" из аэропорта Тегерана была вызвана перегрузом и необходимостью выгрузить часть груза. Он также подчеркнул, что выводы о причинах катастрофы будут сделаны после анализа всего массива информации.

Глава МИД Украины заявил, что пока не может рассказать о полученной Киевом от других стран информации о возможных причинах крушения "Боинга", поскольку она является секретной.

"Мы не можем сейчас говорить об этой информации, переданной Британией, США и другими странами. Это секретная информация, переданная разведками этих стран", - сказал министр.

Комментарий СБУ

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что среди версий авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране рассматривается совершение теракта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - сказал Баканов во время заседания специальной рабочей группы спецслужбы в пятницу, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует. "Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию ", - подчеркнул Баканов.

В течение пятницы неоднократно озвучивались версии, что причиной крушения украинского "Боинга" могло стать случайное попадание иранской ракеты, выпущенной из комплекса ПВО. К этой версии, в частности, склоняются госсекретарь США Майк Помпео, премьер Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее глава МИД подчеркнул, что Украина не отбрасывает ни одной из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране и хочет справедливого расследования происшествия. Министр отметил, что прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, а также к записям диспетчеров.

Пассажирский "Боинг 737-800" украинской авиакомпании "МАУ" потерпел крушение рано утром 8 января вскоре после вылета из Тегерана в Киев. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.