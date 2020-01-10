Столтенберг заявил о доверии разведданным о попадании иранской ракеты в "Боинг"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - У Североатлантического альянса нет оснований не доверять разведданным некоторых западных стран о возможном поражении ракетой украинского авиалайнера в небе над Ираном, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг в преддверии экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД.

Он добавил, что "именно поэтому необходимо тщательное расследование" и "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".

Пассажирский "Боинг 737-800", направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 граждан Украины (включая девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к следующему выводу: украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").