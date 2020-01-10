Украина получила доступ к "черным ящикам" "Боинга" и записям диспетчеров

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прибывшие в Иран украинские эксперты получили доступ как к обломкам и фрагментам самолета, так и к месту падения, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал Пристайко. Кроме того, эксперты допущены к исследованию фрагментов тел и обломков самолета.

По его словам, Киев не отбрасывает ни одну из версий причин крушения украинского самолета "МАУ" в Иране.

"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу.

Он отметил, что на месте крушения "остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт". "Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал глава МИД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключается версия о том, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит в Иране ракетой.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к следующему выводу: самолет был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").

Телеканал ABC News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного американского представителя, уточнил, что спутник-разведчик США перед крушением украинского лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолета.