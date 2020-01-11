Киев отправил в Тегеран ДНК-образцы родных погибших в авиакатастрофе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - МВД Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) для их идентификации.

"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - сообщает пресс-служба министерства в фейсбуке в субботу.

В ведомстве отметили, что электронная ДНК-формула утром была направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии.

Между тем, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отметил, что заявление властей Ирана о том, что военные этой страны ошибочно сбили самолет подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась служба.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - приводит слова его пресс-центр СБУ в субботу.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Ирана сообщили, что украинский лайнер был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает доведения расследования авиакатастрофы до конца.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.