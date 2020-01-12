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Глава Пентагона заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не ожидают иранских атак на свои позиции в дальнейшем, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.

Он отметил, что правительство в Иране - законное, и поэтому американское руководство готово к встрече с иранским.

"Это все еще законное правительство Ирана. И, как мы говорили, я говорил, президент определенно говорил, что мы встретимся с ними. Мы готовы сесть и обсуждать, без предварительных условий, путь вперед, серию шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной", - добавил глава Пентагона.

Как сообщалось, 3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Касем Сулеймани - глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Иран США Дональд Трамп Пентагон Марк Эспер

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