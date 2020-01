Минфин США конкретизировал новые санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин объявляют о новых санкциях в отношении Ирана Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США расширяют санкции против Ирана за счет ограничительных мер, которые коснутся некоторых секторов иранской экономики и производителей железа и стали, заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин.

"Первым делом, президент (США - ИФ) издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную отрасль и горнодобывающую", - сказал он.

При этом, пояснил Мнучин, речь идет как о первичных, так и о вторичных санкциях. Он отметил, что новые меры предполагают дальнейшее распространение санкций на другие сектора экономики при необходимости.

"Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - продолжил он. По словам министра, эти меры позволят лишить Тегеран миллиардов долларов потенциальной прибыли.

Санкционные меры коснулись базирующейся в Пекине торговой компании Pamchel Trading Beijing Co. Ltd., которая с августа 2019 ежемесячно закупала тысячи метрических тонн стальных слябов у крупнейшего производителя стали на Ближнем Востоке - иранской Esfahan Mobarakeh Steel Company, которая также подпала под санкции.

Кроме того, под санкции подпали компании Saba Steel, Hormozgan Steel Company, Oxin Steel Company, Khorasan Steel Company, South Kaveh Steel Company, Iran Alloy Steel Company, Golgohar Mining and Industrial Company, Chadormalu Mining and Industrial Company, Arfa Iron and Steel Company, Khouzestan Steel Company и Iranian Ghadir Iron & Steel Co.

OFAC также ввел санкции в отношении базирующейся в Омане Reputable Trading Source LLC, которая связана с Khouzestan Steel Company.

В санкционный список OFAC также внесены ведущие компании, производящие алюминий и медь в Иране: Iran Aluminum Company, Al-Mahdi Aluminum Corporation, National Iranian Copper Industries, Khalagh Tadbir Pars Co.

Персональные санкции

"В-третьих, мы предпринимаем действия против восьми высокопоставленных иранских лиц, которые способствовали дестабилизирующей активности иранского режима и имели отношения к удару баллистическими ракетами в минувший вторник", - сообщил Мнучин.

В списке - секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани, командующий ополчением "Басидж" бригадный генерал Голямреза Солеймани, секретарь Совета по определению политической целесообразности Мохсен Резаи, которого подозревают в причастности к взрыву в еврейском культурном центре Буэнос-Айреса в 1994 году, и высокопоставленный командир Корпуса Стражей Исламской революции Мохаммад Реза Нагди.

Кроме этого, санкции вводятся против двух влиятельных командиров ВС Ирана - заместителя начальника генштаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадного генерала Мохаммада-Резы Аштиани и бригадного генерала Али Абдоллахи.

Еще два человека, оказавшихся под санкциями - ответственный за вопросы безопасности сотрудник администрации руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи Али Асгар Хеджази, а также один из советников аятоллы Мохсен Куми.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.