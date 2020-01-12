Владислав Сурков приехал в Абхазию

Помощник президента России Владислав Сурков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Помощник президента России Владислав Сурков вечером 12 января прибыл в Абхазию, сообщили "Интерфаксу" в администрации главы республики.

Собеседник агентства уточнил, что, как ожидается, Сурков встретится с президентом республики Раулем Хаджимбой.

Ранее о планирующемся приезде Суркова сообщил журналистам первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба. Он объяснил. что визит связан со сложной ситуацией в Абхазии и ее урегулированием.

Между тем, ЦИК Абхазии назначил на 22 марта повторные выборы президента республики.

После этого прошли переговоры президента Рауля Хаджимбы и представителей оппозиции. Встреча состоялась при посредничестве заместителя секретаря Совета безопасности РФ Рашида Нургалиева.

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов.

Решение последовало за акцией оппозиции, когда группа активистов пришла к зданию администрации президента и потребовала новых выборов.

Рауль Хаджимба заявлял, что продолжает исполнять обязанности главы государства в полном объеме. Однако позднее он сообщил, что обжалует решение о повторных выборах.

Между тем, в Абхазии возбудили дело о массовых беспорядках.