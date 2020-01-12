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Парламент Абхазии рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке в понедельник

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии в понедельник, 13 января, рассмотрит заявление президента республики Рауля Хаджимбы об отставке, сообщил "Интерфаксу" вечером в воскресенье спикер абхазского парламента Валерий Кварчия.

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"Я поддерживаю, что исполнять обязанности до выборов президента Абхазии будет нынешний премьер-министр Валерий Бганба. Это абсолютно решение в рамках Конституции", - добавил он.

В свою очередь Бганба заявил о стремлении провести внеочередные выборы президента Абхазии в спокойной обстановке.

"Главное сейчас - стабилизировать ситуацию в республике и провести выборы главы государства в марте этого года в спокойной обстановке", - заявил Бганба "Интерфаксу".

Он также сообщил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Между тем лидер оппозиционной партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба прибыл к администрации президента и зачитал сторонникам оппозиции заявление Хаджимбы о сложении президентских полномочий.

В заявлении Хаджимбы говорится, что он покидает свой пост "во имя стабильности в стране".

Сторонники оппозиции восприняли эту новость аплодисментами и стали поздравлять друг друга с победой.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее в воскресенье объявил, что покидает свой пост. До этого ЦИК республики назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему.

Абхазия Рауль Хаджимба Валерий Кварчия Валерий Бганба

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