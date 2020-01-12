ЦИК Абхазии подтвердил 22 марта как дату повторных выборов президента

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта.

Решение принято единогласным голосованием членов Центризбиркома, сообщил журналистам глава комиссии Тамаз Гогия в воскресенье.

При этом он отметил, что ЦИК не согласен с решением кассационной коллегии Верховного суда республики об отмене результатов второго тура выборов президента, однако вынуждена подчиниться ему.

О том, что ЦИК решил провести выборы 22 марта, ранее сказал лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания.

Изначально планировалось, что дата выборов будет определена в понедельник, однако по требованию оппозиции заседание ЦИК состоялось воскресенье.

Бжания заявил, что готов к переговорам с Раулем Хаджимбой при условии, что от президента поступят конкретные предложения по нормализации политической ситуации в республике. "Мы слышали заявления о том, что Рауль Хаджимба готов к диалогу. Если с его стороны будут конкретные предложения, то я готов отреагировать на них", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его мнению, "если власти не пойдут на переговоры и не проявят готовность к компромиссным решениям - ситуация ухудшится, и станет еще сложнее".

Отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на повторных выборах главы республики, лидер оппозиции сказал, что "этот вопрос сейчас не столь актуален". "Главное сейчас - выйти из политического кризиса", - сказал Бжания.

Накануне Хаджимба заявил, что продолжает исполнять обязанности главы государства в полном объеме. Он также отметил, что законодательство республики не запрещает ему участвовать в качестве кандидата на внеочередных выборах.