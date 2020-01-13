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Сарадж и Хафтар прибудут в Москву для возможного подписания перемирия

Также они по отдельности проведут переговоры с российским руководством

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в ближайшее время прибудут в Москву, где, возможно, подпишут соглашение о перемирии, заявил "Интерфаксу" глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов.

"По моим сведениям, премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего Госсовета ПНС Халед Мишри в ближайшее время прибудут в Москву для переговоров, в центре внимания которых будут условия дальнейшего урегулирования в Ливии. В том числе, будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа", - сказал Деньгов.

Он добавил, что глава ЛНА и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех также прибудут в Москву для переговоров по той же теме. Будут ли Сарадж и Хафтар встречаться между собой - пока неизвестно, отметил Деньгов.

Также он проинформировал, что "по отдельности у них пройдут встречи с российским руководством, а также с представителями турецкой делегации, которая взаимодействует с РФ по данному направлению".

"Скорее всего, наблюдателями на переговорах выступят представители ОАЭ и Египта", - сказал Деньгов.

Накануне в ЛНА объявили о введении режима прекращения огня, пообещав не вести боевые действия при условии, что противостоящие им в районе Триполи силы признанного ООН правительства страны также не будут вести боевых действий. Затем правительство Сарраджа объявило о перемирии на западе Ливии.

Прекращение огня стартовало в воскресенье, 12 января, 00:01 по местному времени (01:01 по Москве).

Ливия Россия Москва Файез Саррадж Халифа Хафтар

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