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Стороны конфликта в Ливии намерены в Москве заключить соглашение о прекращении огня

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Руководитель Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишли заявил в эфире ливийского государственного телеканала Аl-Ahrar, что подписание соглашения о прекращении огня между правительством национального согласия (ПНС) Ливии и силами маршала Халифы Хафтара ожидается в Москве в понедельник.

По его словам, подписание соглашения "откроет путь к возобновлению политического процесса".

Глава ПНС Файез Саррадж в телевыступлении призвал ливийцев "перевернуть страницу прошлого, отказаться от разногласий и сомкнуть ряды, чтобы двигаться к стабильности и миру".

О том, что Сарадж и Хафтар прибудут в Москву, где, возможно, подпишут соглашение о перемирии, ранее заявил "Интерфаксу" глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов. Будут ли стороны встречаться между собой - неизвестно, но по отдельности у них запланированы встречи с российским руководством и представителями турецкой делегации, добавил он.

ПНС Ливии в воскресенье согласилось на прекращение огня, начиная с полуночи 12 января (01:00 мск), через несколько часов после того, как противоборствующие силы объявили о прекращении боевых действий.

Ливия Файез Саррадж Халифа Хафтар

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