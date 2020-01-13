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Абхазский оппозиционер поблагодарил власти за неприменение силы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Один из организаторов массовых акций у администрации президента Абхазии Ахра Авидзба выразил благодарность властям республики за то, что они не стали применять силу в отношении протестующих сторонников оппозиции.

Протесты в Абхазии

В интервью журналистам он также отметил, что "к Раулю Хаджимба (президенту Абхазии - ИФ) тоже нет обид".

"Единственное чего мы хотели от него - это быть услышанными. Огромное спасибо, что наш оппонент не допустил того, чтобы пролилась кровь", - сказал он.

Он, как и другой представитель абхазской оппозиции - лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания - отметил роль России в урегулировании ситуации в стране.

"Когда речь шла сегодня о переговорах, для некоторых из нас это казалось неприемлемым, потому что раньше переговоры были о том, кто какое кресло займет, кто какую должность получит. И сегодня на первый взгляд переговоры были невозможны, но с помощью представителей России они состоялись и прошли так, что не пролилось ни одной капли крови, и стороны услышали друг друга", - сказал Авидзба.

Между тем, как передает корреспондент "Интерфакса", начавшаяся на прошлой неделе акция протеста сторонников оппозиции у администрации президента Абхазии поздним вечером воскресенья подошла к завершению, люди начали расходиться.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье объявил, что покидает свой пост. До этого ЦИК республики назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но был вынужден подчиниться ему.

Абхазия Рауль Хаджибма Ахра Авидзба

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