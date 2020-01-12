Абхазская оппозиция сообщила о помощи России в урегулировании кризиса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Абхазии лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания в ходе обращения к своим сторонникам у администрации президента заявил, что посредничество представителей России способствовало урегулированию ситуации в стране.

Также Бжания поздравил своих сторонников с разрешением политического кризиса.

"Я хочу вас поблагодарить за терпение, выдержку и целеустремленность. Политический кризис преодолен, я вас поздравляю", - сказал он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее в воскресенье объявил, что покидает свой пост. До этого ЦИК республики назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему.

До этого в Сухуми в четверг прошел митинг оппозиции, протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента. По их мнению, на прошедших в 2019 году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов, в связи с чем оппозиция требовала проведения новых выборов.