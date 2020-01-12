Поиск

Абхазская оппозиция сообщила о помощи России в урегулировании кризиса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Абхазии лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания в ходе обращения к своим сторонникам у администрации президента заявил, что посредничество представителей России способствовало урегулированию ситуации в стране.

Протесты в Абхазии

Также Бжания поздравил своих сторонников с разрешением политического кризиса.

"Я хочу вас поблагодарить за терпение, выдержку и целеустремленность. Политический кризис преодолен, я вас поздравляю", - сказал он.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее в воскресенье объявил, что покидает свой пост. До этого ЦИК республики назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему.

До этого в Сухуми в четверг прошел митинг оппозиции, протестующие попытались взять штурмом здание администрации президента. По их мнению, на прошедших в 2019 году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов, в связи с чем оппозиция требовала проведения новых выборов.

Абхазия Аслан Бжания Рауль Хаджибма

Новости по теме

Новости

Четверо пострадали при обстреле иракской авиабазы "Балад"

Парламент Абхазии рассмотрит заявление Хаджимбы об отставке в понедельник

Убийство российских журналистов в ЦАР

В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Что произошло за день: воскресенье, 12 января

Протесты в Абхазии

Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии

Рауль Хаджимба покинул пост президента Абхазии
Протесты в Абхазии

Владислав Сурков приехал в Абхазию

Владислав Сурков приехал в Абхазию

Глава Пентагона заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Большинство американцев не одобрили действия Трампа в отношении Ирана

Большинство американцев не одобрили действия Трампа в отношении Ирана
Протесты в Абхазии

ЦИК Абхазии подтвердил 22 марта как дату повторных выборов президента

Протесты в Абхазии

Абхазская оппозиция сообщила о дате повторных президентских выборов

Абхазская оппозиция сообщила о дате повторных президентских выборов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');