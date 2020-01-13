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США намерены вывести часть войск из Афганистана даже без сделки с талибами

При этом Вашингтон не исключает возможности заключения соглашения в этом году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует в 2020 году сократить численность американского воинского контингента в Афганистане вне зависимости от того, удастся ли Соединенным Штатам достичь соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ), заявил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью порталу Axios.

"Мы снова оказались в ситуации, когда ведем переговоры с талибами. Афганские силы работают лучше, и, я думаю, что в ближайшее время мы будем в состоянии, независимо от того, будет ли достигнута это сделка, сократить наше военное присутствие в Афганистане", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, возможно ли заключение соглашения с талибами до президентских выборов в США, О'Брайен сказал: "Я не сужу о том, когда состоятся выборы, но, я думаю, что в этом году, возможно, сделка состоится".

"Мы работаем над этим. Но это должна быть хорошая сделка", - добавил чиновник.

Он привел слова Трампа о том, что до подписания соглашения с талибами "должна быть снижена степень насилия", а после подписания соглашения необходимо немедленно перейти к межафганским переговорам.

"В конченом счете, именно афганцы должны принести мир в Афганистан", - заключил О'Брайен.

Американские чиновники, а также СМИ неоднократно заявляли о намерении Трампа вывести - полностью или частично - войска страны из Афганистана. Так, в декабре телеканал NBC News сообщал о желании главы Соединенных Штатов вывести из Афганистана четыре тысячи военных.

США Талибан Дональд Трамп Роберт О'Брайен

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