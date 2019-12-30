Талибы опровергли информацию о согласии на прекращение огня

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Катаре Сухайль Шахин назвал "не соответствующими действительности" сообщения СМИ о том, что талибы согласились на требование США прекратить огонь в Афганистане ради подписания соглашения с американцами о выводе войск из страны.

"Некоторые СМИ публикуют сообщения, основанные на фактах, которые не соответствуют действительности", - заявил Шахин в понедельник.

На возобновившихся 7 декабря в Катаре переговорах делегаций США и "Талибан" 13 декабря после очередного теракта в Афганистане был объявлен перерыв. США поставили условие, что для продолжения переговоров талибы должны объявить прекращение огня.

"Талибы должны показать, что они готовы и способны ответить на стремление афганцев к миру", - заявил тогда специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Мы делаем небольшую паузу для того, чтобы они проконсультировались со своим руководством по этой важной теме", - написал в твиттере глава американской делегации.

Талибы в свою очередь заявили, что согласятся прекратить огонь только после подписания с США соглашения о выводе иностранных войск из Афганистана. Западные и афганские СМИ сообщили, что делегация талибов прибыла в Пакистан для консультаций со своим руководством. В воскресенье эти же СМИ со ссылкой на источники, близкие к талибам сообщили о том, что военный совет "Талибан" согласился установить прекращение огня в Афганистане, чтобы предоставить шанс подписать соглашение с США.

"Конечно, если что-нибудь будет, мы обязательно поделимся с нашими людьми и средствами массовой информации. СМИ не должны транслировать непроверенные сообщения", - написал Шахин в твиттере.