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В Берлине подтвердили подготовку конференции по Ливии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Подготовка конференции по Ливии в Берлине ведется, ее дата пока не известна, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Подготовка такой конференции идет, она должна в любом случае состояться в Берлине", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Подготовку конференции по Ливии ранее обсудили в Москве канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

По словам Зайберта, конференция может стать лишь началом длительного процесса.

Ранее ряд СМИ сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Берлин и 19 января принять участие в конференции по Ливии.

Представитель правительства ФРГ не смог подтвердить эту дату.

По словам Зайберта, есть некие планы, связанные с 19 января, но подтвердить их официально он пока не может. Конференция, сказал Зайберт, готовится уже в течение многих недель.

Германия Ливия

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