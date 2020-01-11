Путин и Меркель провели переговоры в Москве

Встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая прибыла в Москву по его приглашению. Во время встречи речь шла о поставках газа, ситуации в Ливии и Донбассе и о других острых вопросах международной повестки.

"Северный поток 2" должен быть достроен

В ходе пресс-конференции Меркель отметила, что строительство газопровода "Северный поток - 2" должно быть доведено до конца. "Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательство легитимизирован. Нам нужно довести его до конца", - сказала она, подчеркнув, что "Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока".

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект", - добавила Меркель.

Она заверила, что газопровод можно построить, несмотря на санкции США. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - добавила она.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что "Северный поток" - "в первую очередь экономический проект, это правильный проект и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его".

Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2". "Вопрос в сроках. Это - единственный вопрос, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев". Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Речь также зашла о договоренности "Газпрома" и Украины по продолжению транзита газа через Украину в течение следующих пяти лет. Путин отметил, что соглашение носит взаимовыгодный и сбалансированный характер и отвечает интересам европейских потребителей российских энергоносителей.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2". Трубоукладчик "Северного потока 2" - компания Allseas - уже приостановил строительство из-за этого закона и отвел суда с трассы магистрали.

Без СВПД не обойтись

Путин отметил, что вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который он не мог не обсудить с Меркель, является "чрезвычайно важным не только для региона, но и для всего мира".

Он напомнил, что "после отказа Соединенных Штатов от этой основополагающей договоренности, иранские партнеры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД". "Я хочу это подчеркнуть - именно речь идет о добровольных обязательствах. Хотя и подчёркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки", - отметил российский лидер.

"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию Совместного плана", - подчеркнул Путин.

Со своей стороны Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована в сохранении иранской ядерной сделки и предпримет для этого дипломатические усилия. По ее словам, "Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием".

Путин также заявил, что Тегеран вправе рассчитывать на поддержку европейцев, которые обещали разработать механизм для торговых обменов с Ираном, независимый от доллара. "Нужно, чтобы институт для торговых обменов INSTEX в конечном итоге все-таки начал работать", - сказал президент РФ на пресс-конференции.

Специальный инструмент расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) был создан Великобританией, Германией и Францией в январе 2019 года в связи с выходом США из СВПД и восстановлением Вашингтоном антииранских санкций. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция заявили, что намерены присоединиться к INSTEX в качестве акционеров.

В Ливии предстоит преодолеть раскол

Путин сообщил, что на переговорах с Меркель рассматривалась ситуация в Ливии. "Где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению для всех, деградируют", - сказал он.

Президент РФ подчеркнул, что все это "подрывает безопасность и стабильность не только в самом регионе, но и имеет негативную проекцию на Европу". "Имею в виду нелегальную миграцию, контрабанду, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков", - сказал он.

Путин подчеркнул, что необходимо "положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и правительством национального согласия господина Сараджа": установить режим прекращения огня, возобновить политический процесс, чтобы преодолеть раскол внутри страны и сформировать единые государственные институты.

На достижение этих целей, напомнил он, направлено принятое вместе с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом заявление, в котором содержится призыв к противоборствующим сторонам прекратить боевые действия с 00:00 часов воскресенья. Он рассказал, что после начала перемирия российская сторона готова провести дополнительные политические консультации с ливийскими противоборствующими сторонами.

Президент РФ также назвал своевременной инициативу Германии о проведении в Берлине международной конференции по Ливии. "Чтобы Берлинская конференция принесла весомые результаты, необходимо обеспечить участие в ней реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств", - подчеркнул он, заметив, что решения конференции должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами через спецпредставителя генсека ООН по Ливии.

Путин заявил, что, если в Ливии находятся российские граждане, они не представляют интересы государства и не получают денег от властей страны. Так он прокомментировал слова Эрдогана о том, что в Ливии находятся более двух тысяч наемников так называемой ЧВК "Вагнер". "Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе по нашим данным значительное количество наемников переброшено из идлибской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии, это очень опасный процесс", - добавил президент.

Со своей стороны Меркель заявила, что рассчитывает на то, что усилия России и Турции по установлению прекращения огня в Ливии "увенчаются успехом". Она подчеркнула, что "ливийским сторонам должна быть предоставлена возможность иметь суверенную страну".

"Мы не собираемся вмешиваться в ее суверенитет. И стороны конфликта в Ливии - господин Саррадж и господин Хафтар, они тоже будут вовлечены в решение вопросов", - заявила Меркель.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии, где сейчас действует двоевластие с правительством в Триполи, признанным мировым сообществом, и так называемым восточным правительством. Признанное ООН правительство национального согласия Ливии приветствовало российско-турецкую инициативу, а командующий ливийской национальной армией Хафтар предложение отверг.

По дороге минских соглашений

Путин призвал руководство Украины начать реализацию мер по урегулированию ситуации на востоке страны в соответствии с Минскими соглашениями, несмотря на внутриполитические трудности. Он отметил, что в ходе переговоров они с Меркель "подробно говорили об урегулировании внутриукраинского кризиса".

"По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на Юго-востоке Украины. Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в "нормандском формате", воплощались в жизнь. Мы очень надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать те договоренности по политическому урегулированию, продлению закона об особом статусе Донбасса", - подчеркнул он.

Вместе с тем он подчеркнул, что "продление закона - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как это предусмотрено в минских соглашениях".

"Необходимо предусмотреть особый статус Донбасса в украинской Конституции, что тоже отражено в минских соглашениях", - заключил президент.

Со своей стороны Меркель назвала "частично успешной" состоявшуюся в декабре встречу лидеров "нормандского формата". "Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", - сказала канцлер Германии.

Она отметила: "У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут длиться. Однако у нас есть к этому твердое намерение".

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