Посла Ирана вызвали в британский МИД

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Посла Ирана в Лондоне вызвали в британский МИД, чтобы высказать категоричные возражения в связи с задержанием в Тегеране главы британского посольства Роберта Макэра. Об этом сообщили на Даунинг-стрит, 10.

Представитель пресс-службы премьер-министра Бориса Джонсона назвал задержание Макэра "неприемлемым нарушением венской конвенции" и потребовал его расследовать.

11 января посла задержали на некоторое время по подозрению в участии в незаконной акции протеста в столице Ирана. В иранском МИД затем заявили, что дипломата освободили через 15 минут, установив его личность. Макэр потом заявил, что в протестах не участвовал, а собирался принять участие в законной акции памяти жертв погибших в крушении самолета МАУ в Тегеране, тем более, что там погибли и подданные Великобритании. По его словам, в акции он участвовал не больше пяти минут, а задержали его через полчаса после ухода.

Акция около университета Амира Кабира переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Студенческие протесты в Тегеране продолжались все выходные, участники акций осуждали правительство за ложные высказывания о причинах крушения самолета.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился утром 8 января сразу после вылета из Тегерана в Киев. Погибли 176 человек. 11 января руководство Ирана признало, что силы ПВО сбили лайнер по ошибке. Ответственность за случившееся взял на себя командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.