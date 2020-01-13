Аналитики оценили влияние санкций к металлургам Ирана на мировой рынок

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Новые санкции США в отношении металлургических компаний Ирана, о которых было объявлено в конце прошлой недели, не окажут существенного влияния на мировую металлургическую отрасль, полагают эксперты.

Согласно обзору Morgan Stanley, санкции будут иметь "ограниченное воздействие" на мировые рынки, так как на Иран, в общей сложности, приходится около 1% от общемирового объема поставок металлов.

Так, по оценкам аналитиков, Иран ежегодно производит около 300 тыс. тонн меди в год, что соответствует около 1,4% мирового производства рафинированной меди. Около 40% катодной меди Иран поставляет на экспорт. При этом у республики существуют планы по увеличению производства до 500 тыс. тонн после запуска в работу в декабре комплекса Sungun Copper (по данным информагентства IRNA, на него приходится около 80% от общего объема выпуска медного концентрата в Иране). Кроме того, к 2022 году Иран планировал нарастить выпуск концентрата меди до 600 тыс. тонн на площадке Sarcheshmeh Copper, сообщало в конце прошлого года IRNA.

По данным Morgan Stanley, которые приводит Bloomberg, Иран в 2018 году произвел около 36 млн тонн железной руды, 47% от объемов которой было экспортировано и соответствует приблизительно 1% общемировых поставок. В то же время в 2019 году объемы экспорта сократились до 33% от общего объема добычи в Иране.

В 2018 году Иран выпустил 24,5 млн тонн стали (1,3% мирового производства), а также экспортировал 9,3 млн тонн полуфабрикатов и готовой металлопродукции (2% мирового), говорится в обзоре БКС. По итогам 9 месяцев 2019 года экспорт иранской стали вырос на 19%, до 5,2 млн тонн.

Аналитики БКС полагают, что новость о санкциях, под которые подпали крупнейшие иранские сталелитейщики, а также три предприятия на Сейшельских островах, и судно, участвующее в передаче продукции, окажет незначительное влияние на мировые цены на сталь, учитывая относительно небольшую долю Ирана на глобальном рынке стали.

Эксперты "ВТБ Капитала" отмечают в своем обзоре, что основные объемы стальной продукции Иран поставляет в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. Источник в российской стальной отрасли также подтвердил "Интерфаксу", что направлением экспорта являются страны Юго-Восточной Азии, обратив при этом внимание на то, что открытой статистики по экспорту из Ирана нет. При этом он напомнил, что общие санкции к этой стране уже действовали ранее - и персональные санкции на компании "вряд ли сильно усложнят ситуацию".

Производственные мощности по выпуску Ираном алюминия Morgan Stanley оценивает в 300 тыс. тонн (0,5% от объемов мировых поставок). При этом, по предварительным оценкам, в 2019 году этот показатель сократился до 250 тыс. тонн.

Годовые объемы производства цинка составляют около 150 тыс. тонн (1,1% от мирового объема), свинца - 20 тыс. тонн (0,2% мировых поставок). Эксперты Morgan Stanley обращают также внимание, что новые санкции могут способствовать возникновению финансовых рисков при разработке страной нового месторождения цинка Mehdi Abad с запасами около 400 тыс. тонн.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

На фоне этих событий Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.