Иран собирается подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Иран подаст в Международный уголовный суд в Гааге иск к президенту США Дональду Трампу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщил во вторник журналистам официальный представитель судебной власти исламской республики Голямхосейн Эсмаили.

"Ясно, что убийство Касема Сулеймани было терактом. Мы подадим в Гааге иск на Дональда Трампа, американских военных в Ираке", - сказал Эсмаили, которого цитируют иранские СМИ.

Сулеймани, один из руководителей Корпуса стражей исламской революции, погиб в начале января в Ираке в результате операции американских военных. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, которые используют американские военные.