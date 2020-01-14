Поиск

Иран собирается подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Иран подаст в Международный уголовный суд в Гааге иск к президенту США Дональду Трампу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщил во вторник журналистам официальный представитель судебной власти исламской республики Голямхосейн Эсмаили.

"Ясно, что убийство Касема Сулеймани было терактом. Мы подадим в Гааге иск на Дональда Трампа, американских военных в Ираке", - сказал Эсмаили, которого цитируют иранские СМИ.

Сулеймани, один из руководителей Корпуса стражей исламской революции, погиб в начале января в Ираке в результате операции американских военных. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам в Ираке, которые используют американские военные.

Голямхосейн Эсмаили Иран Дональд Трамп США Гаага Касем Сулеймани

Новости по теме

Новости

Хафтар взял двое суток на обсуждение с союзниками перемирия в Ливии

Минск определил для себя круг потенциальных продавцов нефти

Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

Эрдоган передал Путину инициативу по нормализации обстановки в Ливии

Эрдоган передал Путину инициативу по нормализации обстановки в Ливии

В Китае асфальт провалился под пассажирским автобусом

Ходорковский и Лебедев

ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"

ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"

Nissan опроверг сообщения о планах выхода из альянса с Renault

Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом "Боинге"

Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом "Боинге"

Лавров назвал убийство Сулеймани не укладывающимся ни в какие рамки

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');