Украина переквалифицировала дело о крушении "Боинга" в Иране

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Офис генерального прокурора Украины принял решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство в связи с крушением "Боинга" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране.

Пресс-служба Офиса генпрокурора в субботу сообщила, что, с учетом признания Ираном вины в авиакатастрофе, следствие будет продолжаться по статьям об умышленном убийстве двух и более людей и уничтожении самолета. Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, 8 января самолет "Боинг 737-800" Международных авиалиний Украины потерпел крушение после вылета из Тегерана в Киев. Находившиеся на борту 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. В тот же день офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей.

В субботу иранские власти признали, что "Боинг" был сбит по ошибке иранскими военными. По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший самолет, принял его за крылатую ракету.