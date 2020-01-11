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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Украина и Иран договорились о начале совместной расшифровки черных ящиков

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что Украина и Иран договорились о начале совместной расшифровки черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

"Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится", - подчеркнул он.

Тела погибших доставят домой сразу после завершения идентификации, отметил президент.

"Мы договорились, что просто сейчас им (Рухани - ИФ) будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал он в обращении к украинскому народу о ситуации со сбитым самолетом авиакомпании МАУ в Тегеране, распространенном в субботу офисом президента Украины.

Также Зеленский заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

По его словам, в настоящее время группа украинских экспертов в Иране продолжает свою работу, поскольку для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий.

Зеленский указал, что установлению истины способствовала также и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. "За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что 10 января у него состоялся разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала ему важную и полезную информацию для расследования. Также важную информацию передала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Зеленский отметил, что утром 9 января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов озвучил 4 основных версии катастрофы самолета, в частности, о возможности сбивания его ракетой. Для идентификации тел погибших было очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

Президент Украины указал, что после того, как вечером 9 января появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о том, что, возможно, Boeing был сбит, украинская сторона призвала всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.

"Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды об обстоятельствах авиакатастрофы", - заявил он.

Зеленский вновь призвал всех международных партнеров Украины и все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. "Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика", - считает он.

Президент также пообещал украинцам, что вернет всех погибших близким и родным, и они смогут с ними попрощаться по-человечески. "Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы бы ни были", - заверил Зеленский.

Хроника 08 – 11 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Украина Иран

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