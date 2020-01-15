В ЕС выступили против повторения Россией "сирийского сценария" в Ливии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Евросоюз в том, что тот ограничил себя в средствах при урегулировании ситуации в Сирии, предоставив инициативу РФ и Турции, сообщили в среду западные СМИ; Боррель также предположил, что Анкара и Москва могут реализовать "сирийский сценарий" и в Ливии и заявил, что не желает этого.

"Мы, европейцы, поскольку не хотим принимать участие в военном решении (конфликтов - ИФ), связали себя убеждением, что у них военного решения нет", - приводят СМИ заявление Борреля в Европарламенте.

Однако в Сирии Турция и России именно военным путем решили конфликт, что "изменило баланс сил в восточной части Средиземного моря", указал глава дипломатии ЕС. Он также предположил, что аналогичный сценарий с участием РФ и Турции может быть разыгран в Ливии.

"Это то, что очень сильно должно волновать всех нас, потому что я уверен: никто не будет счастлив, если на побережье Ливии будет целая цепь баз для ВМС России и ВМС Турции - перед побережьем Италии", - заявил Боррель. Он пояснил, что эти страны смогут взять под эффективный контроль основные пути нелегальной иммиграции в Европу - через центральную и восточную часть Средиземного моря.

Боррель указал на то, что кризис в Ливии оказывает дестабилизирующее влияние и на африканский регион Сахель, а оружие и боевики перемещаются из Ливии на юг.

13 января глава правительства Ливии Файез Сарадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар взял двухдневную паузу.

На 19 января в Берлине намечена международная конференция по урегулированию ливийского конфликта.

Ливийский конфликт

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.