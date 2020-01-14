Поиск

Хафтар взял двое суток на обсуждение с союзниками перемирия в Ливии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар взял двое суток для обсуждения с союзниками итогового заявления после межливийских мирных переговоров, состоявшихся 13 января в Москве, сообщили в Минобороны РФ.

"Командующий ЛНА маршал Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён", - заявили во вторник в Минобороны.

В ведомстве отметили, что проект итогового заявления подписан главой правительства национального согласия Файезом Сараджем и председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри.

В миреЭрдоган передал Путину инициативу по нормализации обстановки в ЛивииЭрдоган передал Путину инициативу по нормализации обстановки в ЛивииЧитать подробнее

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

Начиная с полуночи 12 января (01:00 по Москве) ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.

13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии.

Как сообщили по итогам переговоров министры иностранных дел России и Турции, подпись под документом поставил только Сарадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра вторника. Впоследствии стало известно, что Хафтар покинул российскую столицу так и не подписав соглашение.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на московской встрече по Ливии достигнут прогресс. Его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в силу соглашения о перемирии позволит запустить процесс политического урегулирования в этой стране.

В настоящий момент идет подготовка к конференции по Ливии в Берлине, которая, в предварительном плане, намечена на 19 января.

Ливия Халифа Хафтар

Новости по теме

Новости

Туристов предупредили о больших очередях при заселении в отели Турции

Джонсон отказал Шотландии в новом референдуме о независимости

Минск определил для себя круг потенциальных продавцов нефти

Минск определил для себя круг потенциальных продавцов нефти

Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

Эрдоган передал Путину инициативу по нормализации обстановки в Ливии

Эрдоган передал Путину инициативу по нормализации обстановки в Ливии

В Китае асфальт провалился под пассажирским автобусом

Ходорковский и Лебедев

ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"

ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"

Nissan опроверг сообщения о планах выхода из альянса с Renault

Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом "Боинге"

Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом "Боинге"

Лавров назвал убийство Сулеймани не укладывающимся ни в какие рамки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');