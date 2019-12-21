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Пекин назвал ряд пунктов оборонного бюджета США вмешательством во внутренние дела

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) назвал вмешательством во внутренние дела Китая некоторые пункты принятого в США военного бюджета на 2020 год.

В частности, речь идет о поставках вооружений острову Тайвань, поддержке протестующих в Гонконге, а также упоминании уйгурского вопроса в военном бюджете США.

"Планы США по вмешательству во внутренние дела других стран под прикрытием "демократии" и "прав человека" никогда не увенчаются успехом. Вопросы, связанные с Синцзяном (Синцзян-Уйгурский автономный район КНР), не имеют никакого отношения к защите прав человека, этническим или религиозным проблемам, но касаются борьбы с терроризмом и поляризацией общества", - прокомментировал пункты оборонного бюджета США представитель комитета по международным отношениям ВСНП Ю Вэньцзэ.

В миреТрамп подписал оборонный бюджет на 2020 годЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу подписал оборонный бюджет страны на 2020 году, предусматривающий выделение на военные цели $738 млрд.

Нынешний бюджет на 3,1% превосходит предыдущий.

Китай США

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