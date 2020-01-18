Британские ученые сообщили о почти 1,7 тыс. заболевших новым "китайским" коронавирусом

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Число заразившихся новым коронавирусом, который возник в Китае, выше, чем говорят официальные данные, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на ученых.

Сообщалось, что зафиксировано 45 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, но британские эксперты убеждены, что на самом деле вирус подхватили почти 1700 человек. Телерадиокорпорация ссылается на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Известно о двух погибших.

Эпицентром распространения вируса является Ухань, но также зафиксированы случаи заболевания в Таиланде и Японии.

Профессор Нил Фергюсон, слова которого приводит "Би-би-си", уверен, что три случая "экспорта" коронавирус за пределы КНР говорят о том, что на самом деле таких эпизодов может быть гораздо больше.

Точную цифру назвать невозможно, но ученые смоделировали ситуацию, проанализировав численность населения, особенности вируса и данные о транспортном сообщении. В Ухани проживают 19 млн человек, но международными рейсами ежедневно пользуются только 3400 человек. Исходя из этих данных исследователи вывели цифру в 177 человек.

По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов на рынке в Ухани.

Однако профессор Фергюсон заявляет, что, учитывая все то, что известно о коронавирусах, маловероятно, что такое число заболевших объясняется просто передачей вируса от животных.

10 января Роспотребнадзор заявил, что коронавирус уступает по потенциальной опасности для человека другим известным вирусам этой группы. При этом в ведомстве добавили, что пока окончательные выводы об опасности делать рано: отсутствуют данные о природных резервуарах вируса и о его способности передаваться от человека к человеку. Исследования продолжаются.

Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.