Минск собрался отказаться от доллара во внутренних расчетах за газ с "дочкой" "Газпрома"

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Правительство и Нацбанк Белоруссии инициируют внесение изменений в межправительственное соглашение с РФ с целью отказа от использования доллара США во внутренних расчетах за газ между резидентами.

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в совместном постановлении правительства и Нацбанка Белоруссии №1/1 от 3 января 2020 года "О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года".

После достижения договоренностей с правительством РФ об исключении расчетов в инвалюте за газ между компаниями-резидентами Белоруссии предусматривается внесение изменений в указы президента Белоруссии, исключающие возможность расчетов в инвалюте между резидентами в топливно-энергетической сфере.

В соответствии с документом, белорусские власти намерены реализовать активную политику по ограничению функционала инвалюты на территории Белоруссии с целью полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости.

В постановлении отмечается, что "использование иностранной валюты в расчетах между резидентами сужает объемы внутреннего валютного рынка за счет перераспределения уже имеющихся на внутреннем валютном рынке валютных средств, повышает спрос экономических агентов на иностранную валюту за счет использования ее в качестве средства сбережения и средства минимизации валютных рисков".

В правительстве также подчеркивают, что "номинирование организациями цен, тарифов, других платежей в иностранной валюте вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок", а также "увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения".

В соответствии с действующим порядком, ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" (100%-я "дочка" Газпрома, резидент Белоруссии со статусом иностранного предприятия) номинирует в долларах США газовые контракты с ПАО "Газпром" (на импорт газа в Беларусь) и с ГПО"Белтопгаз" и облгазами (на продажу газа внутри республики).

Цена на природный газ для промпотребителей в Белоруссии устанавливается в белорусских рублях, но с привязкой к курсу доллара США на день оплаты.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. В 2019 году цена на газ для Белоруссии составляла $127 за 1 тыс. кубометров.

Напряженные переговоры

В конце декабря 2019 года президенты Белоруссии и РФ вели напряженные переговоры по ценам на газ в 2020 году. Результатом договоренностей стало подписание поздно вечером 31 декабря протокола, в соответствии с которым прошлогодняя цена газа сохраняется для Белоруссии на 2 месяца - январь и февраль.

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом президент страны Александр Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров.

Лукашенко также заявлял, что Белоруссия хочет покупать газ за российские рубли, но РФ ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

"Мы покупали и по купаем у вас (газ - ИФ) за доллары. Выговорите о единой валюте, я предлагаю за российские рубли давайте торговать. А хочется (российской стороне - ИФ) доллары. Вот суть вашего валютного союза", - сказал Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"На это у них ответа нет. Это кажется странным. Давайте газ за российские рубли, и так потихоньку пойдем (к валютному союзу - ИФ). Так вот - нет", - подчеркнул Лукашенко.