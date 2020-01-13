СБУ расследует дело в связи с крушением "Боинга" в Иране по трем статьям УК

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) начало досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) по трем статьям Уголовного кодекса.

"СБУ по поручению Офиса генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта", ч.2 ст. 115 -"умышленное убийство" и ст. 194 - "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины", - сообщили "Интерфаксу" в спецслужбе в понедельник.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

Ранее в январе Офис генпрокурора переквалифицировал уголовное производство по данному делу в связи с авиакатастрофой с учетом данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами украинских экспертов, а также признания Ираном факта ракетного удара по самолету.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу, 11 января, Тегеран признал, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.