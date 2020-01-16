Японские адвокаты Карлоса Гона отказались его представлять

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Главный адвокат бывшего главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронака объявил, что вся команда отказывается его защищать. Причин он не назвал. Об этом сообщает АР и называет это ожидаемым решением.

Хиронака должен был защищать Гона в суде по обвинению в финансовых и коррупционных преступлениях. В конце декабря бизнесмен, которого освободили из-з под стражы под залог, бежал из Японии и перебрался в Ливан. Шансы на его возвращение и участие в суде малы.

После его бегства Хиронака отмечал, что отчасти понимает своего клиента, но ранее надеялся, что выиграет его дело. О его побеге он узнал из СМИ.

Этот адвокат известен в Японии тем, что берется за сложные дела, и может их выиграть при том, что доля обвинительных приговоров превышает 99%. В частности, в 2010 году он добился оправдание чиновницы Министерства соцобеспечения, которая незаконно предоставила льготы некой организации.

В Японии Гона обвиняют в растрате денег корпорации, злоупотреблении доверием и сокрытии истинных доходов. Его арестовали в ноябре 2018 года, весной 2019 года отпустили под залог и под ряд жестких ограничений.

В Ливан он бежал через Турцию. Сообщалось, что на борт самолета в Японии его пронесли музыканты в кейсе для звуковой аппаратуры. 8 января он дал пресс-конференцию и обвинил руководство Nissan в сговоре против него, а правоохранительные органы - в его преследовании по политическим мотивам.