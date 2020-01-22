Карлос Гон предсказал Nissan банкротство в течение 2-3 лет

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Экс-глава Nissan Карлос Гон ожидает банкротства автопроизводителя в течение двух-трех лет, сообщил Нобуо Гохара, один из адвокатов Гона.

Гохара заявил в ходе пресс-конференции в среду, что провел пять встреч с Гоном в последние два месяца до его побега из Японии, в ходе которых они обсуждали ситуацию с арестом экс-главы Nissan и проводившимся следствием.

"Гон сказал мне, что Nissan, вероятно, станет банкротом в следующие два-три года", - сообщил Гохара. Гон не говорил, чем обусловлено такое мнение, отметил адвокат.

Гохара собирал информацию для книги о Гоне, которую планировал выпустить до начала судебных слушаний по его делу. Последняя встреча Гохары и Гона состоялась за два дня до побега экс-главы Nissan.

Как сообщалось, Гон, находившийся под следствием в Японии, в конце декабря 2019 года сбежал в Ливан. Гон провернул сложную операцию, вылетев из Японии в Стамбул на частном самолете, на борт которого его пронесли в кейсе для звуковой аппаратуры. В Стамбуле Гон был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Оказавшись в Бейруте, Гон заявил, что находился в заложниках "коррумпированной" японской системы правосудия и не видит шансов на справедливое судебное разбирательство в Японии.

Гохара является известным критиком японской системы правосудия, он регулярно высказывает свои суждения в своем блоге и на телевидении.

Nissan сталкивается со снижением продаж автомобилей в Китае и Европе, в связи с чем компания ухудшила прогноз продаж на текущий фингод, завершающийся 31 марта. В июле компания объявила, что уменьшит производственные мощности на 10% к концу 2022 фингода, который завершится в марте 2023 года, а также сократит 12,5 тыс. рабочих мест.

Акции Nissan подешевели на 0,5% по итогам торгов в Токио в среду. За последний год их стоимость упала почти на 31%.